В Люберцах по просьбам жителей запустили новый автобусный маршрут

По просьбам жителей городского округа Люберцы запустили муниципальный маршрут № 80к «ЖК «Белый берег» — с. Сельцо — м. Котельники», об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Это был один из самых часто задаваемых вопросов на выездной администрации в Островецкой школе. Раньше транспортную доступность населенных пунктов обеспечивал только 979-й маршрут, но он не заезжал в Сельцо, и жителям приходилось идти пешком до остановки порядка километра. Не было и льгот при проезде по соцкартам. В селе Сельцо для комфортного ожидания установили автобусную остановку. На маршруте № 80к жителям доступен льготный проезд», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что оперативно решить вопрос с запуском нового маршрута удалось при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и руководства АО «Мострансавто».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.