В Люберцах планируют построить надземный пешеходный переход в 2025 г

В округе Люберцы в 2025 году планируют завершить строительство надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству надземного пешеходного перехода на пересечении автомобильных дорог Москва — Егорьевск — Тума — Касимов (МЕТК) и Красково — Коренево — Торбеево в городском округе Люберцы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении автомобильных дорог Москва — Егорьевск — Тума — Касимов (МЕТК) и Красково — Коренево — Торбеево в городском округе Люберцы Московской области». Планируется построить 215,39 кв. м моста, два павильона с лифтами (башни), также будет предусмотрена система диспетчеризации лифтового оборудования.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.