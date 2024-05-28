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В Люберцах планируют отремонтировать асфальтовое покрытие тротуаров и проездов

В городском округе Люберцы к концу года планируют провести работы по замене асфальтового покрытия тротуаров и проездов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Люберцы.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий в городском округе Люберцы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту, выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий в городском округе Люберцы.

В рамках выполнения работ к декабрю 2024 года будут произведены ремонты тротуаров, проездов, ямочный ремонт и обустройство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.