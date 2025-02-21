В Люберцах отремонтируют более 23 км дорог в 2025 году

В городском округе Люберцы на 2025 год запланирован ремонт региональных и муниципальных дорог протяженностью более 23 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В текущем году в городском округе Люберцы планируем отремонтировать восемь муниципальных и четыре региональных автомобильных дороги. Их общая протяженность 23,38 км», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что работы будут проведены в Люберцах на улицах Л. Толстого, 3-ем Почтовом отделении, С. П. Попова, Строителей, Южной, 1-м Панковском проезде, а также на участке между Октябрьским проспектом и Хлебозаводским проездом. В п. Красково уложим асфальтобетон на проезде к КП «Марусин Луг».

«Также будут отремонтированы участки региональных автодорог: улица Смирновская, Хлыстово — Мотяково — Новый Милет, Зенино — Павлино и Лыткаринское шоссе на территории нашего округа», — добавил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.