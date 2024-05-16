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В Люберцах отремонтировали дорогу, за которую голосовали жители на «Доброделе»

В городском округе Люберцы завершили укладку нового покрытия на участке региональной дороги Хлыстово — Мотяково — Новый Милет общей протяженностью более 3,6 км, за нее голосовали жители на портале «Добродел», сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Ремонт автомобильной дороги Хлыстово — Мотяково — Новый Милет осуществляется в рамках реализации программы подъездных дорог к М-12, также ее включили в программу ремонта по результатам голосования жителей на портале «Добродел», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в городском округе Люберцы до конца августа отремонтируют 5 региональных автомобильных дорог протяженностью 11,962 км и общей площадью около 84 тыс. кв. м.

На всех участках ремонта специалисты обновят дорожное покрытие и нанесут разметку. Список дорог, на которых проведут ремонт, можно узнать на сайте: люберцы.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.