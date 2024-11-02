В Люберцах открыли новый Центр помощи при ДТП

В городском округе Люберцы открыли новый Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях, он находится по адресу: Октябрьский проспект, дом № 91, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков

Он с заместителем начальника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковника полиции Владимира Севостьянова и начальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» Ильи Атаманова принял участие в его открытии.

«Проект реализован Союзом безопасности дорожного движения при поддержке Центра БДД региона. Отдельные слова благодарности руководству ГАИ Московской области. Наш округ — один из лидеров Подмосковья по трафику на дорогах. Благодарю Илью Атаманова и сотрудников отдела Госавтоинспекции МУ МВД России „Люберецкое“ за обеспечение безопасности всех участников движения. Безусловно, без ДТП на дорогах обойтись невозможно. И новый центр позволит существенно снизить нагрузку на Госавтоинспекцию», — отметил Волков.

Он добавил, что по закону оформить мелкие происшествия участники могут сами по упрощенной схеме, без выезда сотрудника ГАИ на место. Если же необходима консультация по заполнению документов, то ответы на вопросы оперативно дадут специалисты Центра — связаться можно по телефону 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.