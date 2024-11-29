В Люберцах организовали шлюз для приоритета общественного транспорта

На улице Смирновской в Люберцах завершилась масштабная реорганизация дорожного движения. Комплекс работ был начат еще в прошлом году — это один из проектов по ликвидации пробок и оптимизации движения, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Улица Смирновская — это сложный транспортный узел, так как здесь часто образовывались пробки и потоки транспорта мешали друг другу перед Октябрьским проспектом. Специалисты провели переразметку на самой улице и реорганизовали движение общественного транспорта, а также реализовали и один из главных этапов проекта — шлюз со светофором Т-5, чтобы дать приоритет движению 26 маршрутов общественного транспорта, которые едут от станции через Октябрьский проспект. Все работы были проведены силами специалистов «Мосавтодора», а координацией светофоров занимались специалисты ЦБДД», — рассказали в ведомстве.

Шлюз для общественного транспорта в конце выделенной полосы для автобусов или «метод разнесенных стоп-линий» — элемент проектирования, позволяющий автобусам перестроиться в правый или центральный ряд для совершения правого поворота или движения прямо.

Так, сейчас перед пересечением улицы Смирновской и Октябрьского проспекта установлен «трамвайный» светофор Т-5, который позволяет автобусам и автомобилям такси, едущим по выделенной полосе от станции Люберцы-1, безопасно перестраиваться через все полосы, исключая конфликт со сторонним транспортом, проезжающим прямо. При этом время ожидания зеленого сигнала как на транспортном, так и на «трамвайном» светофорах на ул. Смирновской было уменьшено до 80 секунд.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году полностью реорганизовали движение у станции Люберцы-1 и обеспечили удобную пересадку на наземный общественный транспорт: устроили круговое движение на пересечении улиц Смирновской и Волковской, обустроили новые пешеходные переходы, искусственные неровности, тротуар, остановки, посадочные площадки и выделенные полосы для общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.