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В Люберцах нанесли новую разметку на 218 пешеходных переходах

В городском округе Люберцы продолжаются работы по нанесению разметки на улично-дорожной сети, ее сделали на 218 пешеходных переходах, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«С 1 апреля проводятся работы по нанесению разметки на улично-дорожной сети. Всего в границах округа необходимо нанести линейной разметки 310 км и 422 пешеходной. К настоящему времени нанесено линейной разметки 39,8 км и поперечной на 218 пешеходных переходах», — отметил Волков.

Он уточнил, что работы по нанесению разметки продолжатся до октября при температуре не ниже +10.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.