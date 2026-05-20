В Люберцах начали монтаж пролетов путепровода через железную дорогу

Строители приступили к монтажу пролетных блоков путепровода в городском округе Люберцы. Новый объект соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Люберцы продолжается строительство новой дороги и путепровода через железную дорогу в створе проектируемого проезда №4037. Ежедневно на площадке работают около 40 человек и задействовано шесть единиц техники. Готовность путепровода составляет 22%.

«Работы сосредоточены на путепроводе. Строители приступили к монтажу собранных блоков пролета в проектное положение. Также ведется укрупнительная сборка металлоконструкций оставшихся блоков и сварка поперечных балок», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты переустраивают сети связи и строят ливневую канализацию. Продолжаются сварка нижнего пояса металлоконструкций, натяжение высокопрочных болтов, установка накладок и вставок на стыках блоков, а также подготовка элементов к дальнейшей сварке.

Новый путепровод соединит северную и южную части Люберец и обеспечит бесперебойное движение транспорта. Он разгрузит Комсомольский проспект и станет альтернативой существующему тоннелю между улицами Волковская и Транспортная, где из-за реверсивного движения часто возникают заторы. После ввода объекта тоннель планируется реорганизовать в пешеходную зону.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года, полностью завершить строительство — в третьем квартале 2028 года. Общая протяженность дороги превысит 1,6 км, длина путепровода составит 270 метров. Движение организуют по двум полосам в каждую сторону. На примыкании к Октябрьскому проспекту появится одноуровневая кольцевая развязка с дополнительными съездами с улиц Транспортная и Волковская.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.