В Люберцах начали армирование опор путепровода на улице Инициативной

В Люберцах продолжается строительство путепровода через железную дорогу, соединяющего улицу Инициативную и Октябрьский проспект. Работы по армированию опор ведутся в две смены, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Люберцы строится путепровод, который соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность объекта составляет около 12%.

В настоящее время рабочие занимаются устройством ростверков опор. Всего планируется возвести пять опор. Строительство ведется в две смены, включая ночные работы, чтобы ускорить темпы. Открытие движения по путепроводу намечено на третий квартал следующего года, а завершение всех работ — на третий квартал 2028 года. Новый путепровод обеспечит транспортную связь между севером и югом Люберец.

Общая протяженность дороги превысит 1,6 км, из которых 270 метров приходится на сам путепровод. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении. На пересечении с Октябрьским проспектом появится одноуровневая кольцевая развязка с дополнительными съездами с улиц Транспортной и Волковской.

Реализация проекта улучшит транспортную ситуацию на Комсомольском проспекте и станет альтернативой существующему тоннелю между улицами Волковской и Транспортной, где часто возникают пробки из-за реверсивного движения. После ввода путепровода тоннель будет переоборудован в пешеходную зону.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.