В Люберцах на время реконструкции Октябрьского проспекта изменят движение 4 маршрутов

В Люберцах в связи с реконструкцией Октябрьского проспекта с 13 марта изменятся схемы движения общественного транспорта, следующего по пересечению улицы Смирновской и Октябрьского проспекта. Изменения коснутся 4 автобусных маршрутов «Мострансавто», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Маршруты № 373 «Люберцы (ул. Строителей) — Москва (м. Лермонтовский проспект)» и № 323 «Октябрьский — Москва (м. Лермонтовский проспект)» будут следовать по следующим улицам: Октябрьский проспект, ул. Красноармейская, ул. Кирова, ул. Смирновская, Октябрьский проспект.

Маршруты № 346 «Красково (пос. Коренево) — Москва (м. Лермонтовский проспект)» и № 463 «Малаховка — Москва (м. Лермонтовский проспект)» будут следовать по эстакаде Октябрьского проспекта от улицы Власова до стадиона «Торпедо», минуя остановочные пункты «ГПТУ-10» и «Гастроном».

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.