В Люберцах на текущей неделе проверят таксистов на соблюдение ПДД

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» с 27 января по 2 февраля проведут профилактическое мероприятие по проверке соблюдения ПДД РФ таксистами, сообщили в пресс-службе администрации округа.

С 27 января по 2 февраля инспекторы проведут профилактическое мероприятие «Такси». Его основные цели — обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства в этой сфере, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

Низкий уровень знаний ПДД РФ, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных к гражданскому обороту предметов и использования транспортных средств для совершения преступлений и правонарушений негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в регионе.

В ходе ПМ «Такси» особое внимание будет уделено выявлению транспортных средств, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, нанесена цветографическая схема легкового такси, наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению водителями указанной категории транспортных средств ПДД РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.