В Люберцах на пешеходном переходе приступили к сборке металлоконструкций

В Люберцах продолжается строительство нового разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути, который расположен между станциями Малаховка и Красково. Новый переход соединит между собой Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом году начали строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в Люберцах. С 2019 года на данном участке было зафиксировано 7 смертельных случаев, поэтому он здесь крайне необходим. Его строительство позволит обеспечить безопасный и комфортный путь через железную дорогу для более 10 тыс. жителей близлежащих районов. Открыть переход планируется в третьем квартале 2025 года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Сейчас строители проводят устройство опор и башен-сходов, также приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения пешеходного перехода.

По новым стандартам, надземный переход будет полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения. Ширина пролетного строения составляет 4 метра. Пропускная способность перехода рассчитана на более чем 6,7 тыс. человек. Прилегающую к переходу территорию благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.