В Люберцах на мосту через Малаховское озеро запретят проезд авто

Защиту от проезда автомобилей установят после завершения строительства моста через Малаховское озеро в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Движение будет разрешено только спецтехнике для уборки парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопрос о режиме эксплуатации моста жители задали на встрече в формате выездной администрации, которая прошла 17 марта в КДЦ «Союз». В обсуждении участвовали сотрудники администрации, профильных организаций, управляющих компаний, депутаты, а также представители региональных министерств ЖКХ и чистоты и фонда капитального ремонта Московской области.

«Автомобильное движение на мосту не предусмотрено. Проезд будет доступен только спецтехнике для уборки парка. Кроме того, планируется установить защиту от проезда легкового автотранспорта», — сообщили в управлении строительства администрации городского округа Люберцы.

Жители также поинтересовались строительством здания на берегу озера. В администрации уточнили, что разрешение на возведение объекта не выдавалось. У застройщика запрошены документы на примыкание к региональной дороге — улице Шоссейной, а также на подключение к поселковой канализации. В министерстве экологии Московской области вопрос находится на контроле.

Кроме того, на встрече обсудили содержание дворовых территорий, благоустройство общественных пространств и работу управляющих компаний. Все обращения зафиксированы и переданы в работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.