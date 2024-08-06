В Люберцах на маршрут № 1 225 вышел новый автобус

Новый автобус ЛиАЗ 5292 вышел в Люберцах на маршрут № 1225 «Люберцы (ул. Вертолетная) — Люберцы (Комсомольский проспект) — Москва (м. Новокосино)». На данном маршруте уже курсирует 10 новых автобусов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пассажировместимость таких автобусов — 100 человек. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

В новых автобусах количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.