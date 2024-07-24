В Люберцах на дорогах заделали более 9,8 тыс ям с начала года

В городском округе Люберцы продолжаются работы по ямочному ремонту. С начала года на муниципальных и региональных дорогах заделали более 9,8 тыс. выбоин, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала года на муниципальной сети заделали 7 721 яму общей площадью 11 803 кв. м. На текущей неделе запланированы работы общей площадью более 110 кв. м на внутриквартальных проездах на улицах: Парковая, Гаршина, Шоссейная, Попова и воинов-интернационалистов. Также подрядной организацией МУ «ОКБЖКХ» активно проводится ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. На текущей неделе этим методом была отремонтирована улица Попова. Всего с начала года этим методом заделали 2 129 выбоин общей площадью 3 209 кв. м», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что на региональных дорогах с начала года устранили 2 106 ям общей площадью 5 425 кв. метров. Подрядной организацией будут продолжены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на тротуарах вдоль региональной дороги на улице Каштановой, а также на Егорьевском шоссе. Всего будет отремонтировано 350 кв. м тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.