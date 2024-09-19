В Люберцах на 12 дорогах выполнены работы в рамках летнего содержания

В рамках летнего содержания специалисты «Мосавтодора» провели уборочные и ремонтные работы на 12 региональных дорогах в Люберцах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В черте г. Люберцы очистили от смета и мусора Комсомольский проспект, отремонтировали знаки на ул. Волковской, на проспекте Гагарина, восстановили работоспособность линии наружного освещения на Октябрьском проспекте. Смет и мусор убрали с придорожных полос на дорогах в рабочем поселке Томилино, поселках Егорово и Жилино-1, опилили ветви деревьев у дорог в деревне Мотяково и рабочем поселке Малаховка.

Для повышения безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние знаки и искусственные неровности на ул. Чехова в дачном поселке Красково, а на ул. Южной в деревне Марусино отремонтировали искусственные дорожные неровности. А еще восстановили работу светофорного объекта на Быковском шоссе в рабочем поселке Малаховка.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что уборочные и ремонтные работы в рамках летнего содержания продолжаются. Дорожные службы ликвидируют мусор и нежелательную растительность, моют знаки, ограждения, остановки, а также чистят проезжую часть. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны. Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.