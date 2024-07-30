В Люберцах ликвидировали свыше 60 проломов в заборах у ж/д путей с января

С начала года в городском округе Люберцы устранили более 60 проломов, ведущих к опасным тропам через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Следим за тем, чтобы вовремя выявлять «опасные тропы» и ликвидировать несанкционированные проходы в ограждениях к ж/д путям. С начала года в округе закрыли более 60 проломов в заборах от станций МЦД-3 «Ухтомская» до «Малаховка».



Дополнительно установили 100-метровый железобетонный забор в районе станции «Томилино». За прошлую неделю устранено 22 пролома, восстановлено 46 квадратных метров забора», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что в округе ведется постоянная работа по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте.

«Уважаемые жители и гости городского округа Люберцы! Пользуясь объектами железнодорожной инфраструктуры, переходите ж/д в специально отведенных для этого местах, снимайте при этом наушники, капюшон, смотрите по сторонам, будьте внимательны и берегите свою жизнь», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.