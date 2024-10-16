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В Люберцах ликвидировали более 15 проломов ограждений вдоль ж/д за неделю

На минувшей неделе в городском округе Люберцы устранили более 15 проломов в ограждениях вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках профилактики травматизма на железнодорожном транспорте на территории округа сотрудники администрации муниципалитета с представителями ГКУ АПИ, линейного отдела внутренних дел МВД РФ, Московской рязанской дистанции пути ПЧ 5 — филиала ОАО «РЖД», добровольной народной дружины провели рейды на станциях МЦД-3 «Ухтомская», «Люберцы», «Панки», «Томилино», «Малаховка».

За прошлую неделю во время рейдов было проведено 117 профилактических бесед с пассажирами, выявлено 11 нарушителей, на каждого составлены протоколы об административных правонарушениях, по которым они обязаны заплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

За неделю совместно с представителями ОАО «РЖД» устранено более 15 проломов ограждений вдоль железной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.