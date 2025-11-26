В Люберцах изменится схема движения на дублерах Октябрьского проспекта и Смирновской

В Люберцах с 28 ноября изменится схема движения на дублерах Октябрьского проспекта и на пересечении с улицей Смирновской. Участки дублера на проспекте в сторону Москвы и области, а также часть улицы Смирновской будут закрыты для движения. Перекрытия вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения из-за строительства подземного пешеходного перехода на пересечении с ул. Смирновской. Открыть движение по участкам планируется в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для движения транспорта будет закрыт участок дублера Октябрьского проспекта при движении в область. Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улицам Красной и Кирова. При движении из области в Москву объехать перекрытый участок также можно по ул. Красной.

Также изменятся схемы движения 5 маршрутов общественного транспорта: № 13к, 323, 346, 373 и 463. На время проведения работ автобусы будут совершать объезд участка по улицам Смирновская и Красная через станцию МЦД Люберцы. Из схемы движения автобусов будет исключен остановочный пункт «Гастроном». Добавим, что для посадки и высадки пассажиры смогут воспользоваться остановкой «МЦД Люберцы, 1А».

Перекрытие движения необходимо из-за строительства подземного пешеходного перехода на пересечении с ул. Смирновской. Для его строительства требуется разработать котлован, выполнить бетонирование стен, провести инженерные коммуникации и последующую отделку.

Параллельно завершается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Красной, здесь завершили отделочные работы. Работы проводятся в рамках 1 этапа реконструкции Октябрьского проспекта.

Завершить работы по строительству подземных переходов на пересечении с улицами Красной и Смирновской планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.