В Люберцах 22 автобусных маршрута перешли в обслуживание «Мострансавто»

В городском округе Люберцы произошли изменения в транспортной работе на муниципальных и смежных маршрутах, 22 из них переданы на обслуживание АО «Мострансавто», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Компания ООО «Ранд-Транс» прекратила обслуживание 22 маршрутов на территории городского округа Люберцы: 12 муниципальных маршрутов (2к, 4к, 6к, 18к, 23к, 40к, 42к, 44к, 79к, 80к, 81к, 82к) и 10 смежных (888к, 1230к, 1227к; 943к, 595к, 872к, 1229к, 916к, 926к, 1226к). С 10 сентября обслуживание указанных маршрутов перешло в АО «Мострансавто». Смежные маршруты 50к и 546к полностью прекратили работу», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что ежедневно ведется анализ обращений жителей в социальных сетях. Выявлено две горячие точки с наибольшим количеством обращений на большой интервал движения — до станций метро «Некрасовка» и «Лермонтовский проспект».

«По каждому обращению проводится работа с руководством транспортного предприятия, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас ведется корректировка транспортной работы, набор новых водителей, борьба с приемом наличных при оплате проезда, налаживание технического обслуживания автопарка. Есть определенные трудности для жителей и гостей округа. В настоящее время с МТДИ и перевозчиком ведется работа над созданием дополнительных маршрутов и увеличением частоты движения существующих», — пояснил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.