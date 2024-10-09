В лесопожарные формирования Подмосковья поступили еще три единицы спецтехники

В Подмосковье проводится плановая поставка специализированной лесопожарной техники для модернизации материально-технической базы ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области учреждения. На этот раз — это 3 седельных тягача с полуприцепами (тралами) на базе полноприводных шасси МАЗ для перевозки спецтехники, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для доставки тяжелой лесопожарной техники к месту возгорания специалисты Центрлесхоза используют тяжелые седельные тягачи с низкорамными полуприцепами. Помимо собственно пожарной техники, которая занимается тушением очагов возгораний и доставляет пожарные расчеты лесной охраны для локализации и ликвидации пожаров, на вооружении лесопожарных формирований есть специальная техника — колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные — для работы в труднопроходимых лесных массивах. В этом году для их перевозки закуплено 5 тягачей на базе МАЗов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Вся техника поступает на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Тягачи МАЗ оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где они находятся, а также позволяют оперативно управлять группировкой сил и средств для скорейшей ликвидации лесных пожаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.