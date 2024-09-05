В лесопожарные формирования Подмосковья поступили две новые автоцистерны

В Московской области проводится плановая поставка для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области учреждения. Автопарк лесопожарной техники пополнили 2 единицы АЦ 1,6-40 на базе шасси ГАЗ Садко Next, сообщает пресс-служба ведомства.

«Небольшие автоцистерны на шасси ГАЗ Садко позволяют оперативно выезжать на тушения лесных пожаров небольшой площади, которые в основном и случаются в подмосковных лесах. На таком автомобиле пожарный расчет быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1 600 литров на борту позволяет автоцистерне автономно ликвидировать пожар», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 3 единицы специализированной техники — седельных тягачей с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники к месту возгорания.

Новые автоцистерны оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где они находятся. Кроме того, использование этой системы позволяет своевременно направить пожарные расчеты к месту возгорания для оперативного тушения огня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.