В Ленинском стартовало строительство новой дороги

В Ленинском городском округе стартовало строительство новой дороги «Каширское шоссе — деревня Сапроново». Одним из ключевых элементов проекта станет мост через реку Купелинку: сейчас там начались работы по возведению опор, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорога обеспечит удобный выезд на Каширское шоссе для жителей строящегося ЖК «Калиновка», где в общей сложности будет проживать свыше 31 тысячи человек. В дальнейшем планируется построить прилегающий к дороге выезд из ЖК и подъезд к ж/д станции Калинина. Такой комплекс работ обеспечит комфортный и безопасный автомобильный и пеший маршрут до платформы и создаст связанность территорий», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, строительство новой дороги снизит нагрузку на существующую дорожную сеть, соединяющую населенные пункты Сапроново, Калиновка и Пуговичино. Сейчас по существующим дорогам д. Сапроново жители выезжают на федеральную трассу в сторону Москвы, из-за чего возникают транспортные заторы.

Общая протяженность новой дороги «Каширское шоссе — Сапроново» составит более 3,4 км, из них длина двухполосного моста через р. Купелинку — 120 м. Движение будет организовано по четырем полосам, также предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек. Кроме того, в рамках проекта будет построена кольцевая развязка, куда интегрируют новый выезд из ЖК «Калиновка» протяженностью 600 метров. Продолжением станет второй участок дороги протяженностью 1,2 км. Он обеспечит подъезд от дороги «Каширское шоссе-Сапроново» к железнодорожной станции Калинина. У платформы будет обустроена разворотная площадка для общественного транспорта и пешеходный маршрут к станции.

Завершить строительство дороги «Каширское шоссе — Сапроново» планируется в 1 квартале 2027 года, а выезд из ЖК «Калиновка» и подъезд к ж/д станции — в 1 квартале 2028 года.

