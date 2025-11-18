В Ленинском почтили память жертв ДТП

В Ленинском округе 14 ноября у подстанции скорой медицинской помощи прошел флешмоб, приуроченный к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«В этот день мы напоминаем о важности сохранения жизни своей и близких. По статистике, люди продолжают гибнуть в дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения правил. Кроме того, мы часто проводим подобные акции, общаясь как с водителями, так и с пешеходами. Особенно остро стоит проблема электросамокатов и электровелосипедов», — сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции по Ленинскому округу Алексей Букин.

В рамках ежегодной акции участие приняли сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи. Выстроившись вдоль автомобилей, с плакатами «Береги себя!» и «Соблюдай правила дорожного движения», участники флешмоба призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах, беречь себя и соблюдать правила дорожного движения. По завершении мероприятия сотрудники провели минуту молчания в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий.

«Благодаря оперативной системе информация о дорожно-транспортных происшествий поступает сразу. Мы выезжаем незамедлительно, потому что критические ситуации для нас в приоритете. В течение часа стараемся доставить пациента в больницу по принципу „золотого часа“. У нас есть специализированное оборудование, включая аппараты для искусственной вентиляции легких и сердечно-легочной реанимации. В последнее время количество тяжелых случаев снижается. Чаще всего встречаются ушибы и переломы. Стоит не забывать пристегиваться ремнями безопасности, чтобы избежать черепно-мозговую травму», — прокомментировал врач выездной бригады скорой медицинской помощи города Видное Бедрос Бугаян.

В пресс-службе добавили, что подобные мероприятия в Ленинском округе проходят регулярно. 5 ноября в рамках акции «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу с участниками движения на двухколесном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.