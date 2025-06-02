В Ленинском округе завершили укладку асфальта на съезде с Каширского шоссе на А-105

В Ленинском округе завершена укладка асфальта на съезде с Каширского шоссе на А-105, в ближайшее время здесь приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Движение по съезду планируется открыть летом. Работы выполняются в рамках 2 этапа реконструкции Каширского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый съезд обеспечит возможность проезда с Володарского и Каширского шоссе на А-105 в сторону области, а также позволит избежать перепробега более 3 км при проезде с Каширского шоссе на А-105.Сейчас водители вынуждены разворачиваться на развязке в районе МКАД», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В конце апреля текущего года в рамках 2 этапа уже было открыто движение по новой развязке между Володарским и Каширскми шоссе. Благодаря новой развязке обеспечен бессветофорный проезд с Каширского на Володарское шоссе со стороны Москвы и области, а также удобный выезд с Володарского на Каширское шоссе в сторону Москвы и области. В результате водители экономят в пути более 10 минут.

Параллельно продолжаются работы в рамках 3 этапа реконструкции, где в районе д. Апаринки будет построен путепровод через А-105, два подземных пешеходных перехода. Также проводится реализация 4 этапа реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублеры и разворотные участки. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе будет построен путепровод протяженностью порядка 191 м, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области. Завершить работы по 3 и 4 этапам планируется в 4 квартале 2026 года.

Ранее, в декабре прошлого года в рамках 1 этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.