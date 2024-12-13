В Ленинском округе завершили строительство разворотной эстакады

В Ленинском округе завершено строительство разворотной эстакады, соединяющей Каширское шоссе с федеральной трассой А-105. Работы проводились в рамках «Народной программы Единой России». Построенная эстакада стала первым этапом реконструкции Каширского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко.

Реализация проекта осуществляется поэтапно, что позволяет открывать движение на готовых участках сразу после их завершения.

В 2023 году был открыт бессветофорный съезд с Володарского шоссе на трассу А-105, что сократило время проезда перекрестка в сторону Москвы в три раза.

Теперь благодаря новой разворотной эстакаде водители, следующие в Москву по Каширскому шоссе, могут миновать перекресток без ожидания на светофоре.

«Открытие разворотной эстакады — это значимый этап в развитии транспортной инфраструктуры нашего округа. Реконструкция Каширского шоссе — сложный и многозадачный проект, требующий продуманного подхода. Мы осознаем, что повышение транспортной доступности крайне важно для жителей Ленинского округа, особенно для тех, кто ежедневно выезжает на работу или учебу в столицу. Новая эстакада — это не просто удобство, это сокращение времени в пути, снижение нагрузки на перекрестки и повышение безопасности движения», — отметил председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Он добавил, что проект реконструкции идет поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей и жителей.

«Важно отметить, что бессветофорный съезд, открытый в прошлом году, уже доказал свою эффективность, сократив время ожидания на перекрестке в три раза. Теперь и новая эстакада будет способствовать более комфортному передвижению по маршрутам в сторону Москвы», — уточнил Радченко.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.