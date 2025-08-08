В Ленинском округе завершен ямочный ремонт дворовых территорий

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в подмосковном Ленинском городском округе в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершены весенне-летние работы по ямочному ремонту дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Эксплуатационные нагрузки, естественный износ и внешние воздействия неизбежно приводят к тому, что даже самое качественное покрытие на автомобильных дорогах постепенно разрушается и подвергается различного рода деформациям. Мы уделяем особое внимание качеству дорожного покрытия в нашем округе. Ямочный ремонт — это важный этап поддержания дорог в надлежащем состоянии. Работы проводились с использованием современных материалов и технологий, что обеспечивает долговечность отремонтированных участков. Все ремонтные мероприятия выполнены с соблюдением установленных норм безопасности и качества», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Работы по ямочному ремонту большими картами были выполнены специалистами МБУ «Благоустройство». Отремонтированы более 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, где было зафиксировано наибольшее скопление ям, включая дворовые территории домов № 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 и 13 по Белокаменному шоссе, домов № 82, 56, 58, 60, 62, 87 и 89 по улице Школьной, а также домов № 5, 7, 11 и 13 по Жуковскому проезду.

За половину 2025 года в Ленинском округе устранили свыше 6740 дефектов дорожного покрытия — это 99% всех выявленных ям на дорогах.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.