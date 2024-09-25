В Ленинском округе зафиксировали снижение ДТП на 7,5% с начала года

На территории Ленинского городского округа с начала года зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий с 7 погибшими и 83 ранеными, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом. сообщает пресс-служба администрации округа.

Самыми частыми видами ДТП по-прежнему остаются столкновения и наезды на пешеходов вне переходов.

«Сотрудниками администрации уделяется особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ленинского округа. Помимо мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения, мы регулярно проводим работу, направленную на профилактику ДТП, пристальное внимание уделяется безопасности детей», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства Константин Демин.

Во всем Подмосковье зафиксировано более 2 500 случаев, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала учебного года в Ленинском округе еженедельно проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения в учебных заведениях.

«Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы проводим тематические акции в образовательных учреждениях, в рамках которых показываем детям как правильно вести себя вблизи автомобильных дорог, в том числе при переходе проезжей части. Также в местах массового скопления напоминаем водителям о запрете передвижения за рулем в нетрезвом состоянии, важности соблюдения скоростного режима, использования детских удерживающих устройств. Владельцев автомобилей мы предупреждаем о необходимости сбавлять скорость на пешеходном переходе», — рассказывает Демин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.