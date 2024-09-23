В Ленинском округе выписали штраф за незаконный сброс мусора

В Ленинском округе выявлен еще один случай несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориям. Нарушителю выписали штраф от 70 до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Водитель транспортного средства, приехавший на „Газели“, в 08:09 утра произвел сброс отходов по адресу: поселок Горки Ленинские, Южный проезд, дом 1. Видеокамера системы „Безопасный регион“ оказала большую помощь и зафиксировала нарушителя», — отмечается в сообщении.

Жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Нарушением также является сброс строительного мусора в любые контейнеры для бытовых отходов или возле них.

Нарушителей, привозящих отходы как на легковых автомобилях, так и на грузовых, фиксируют видеокамеры. Они считывают госномер владельца транспортного средства, после чего им выписывается штраф по упрощенной процедуре. Штрафные санкции для граждан могут составлять до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.