В Ленинском округе введены регулируемые тарифы на двух маршрутах

На еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева была рассмотрена работа общественного транспорта в регионе. В Ленинском городском округе реализуется комплекс мер по развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наша приоритетная задача — обеспечить удобное и комфортное передвижение по территории округа. Совместно с правительством Московской области мы постоянно работаем над улучшением транспортной сети. Мы учитываем ваши предложения и продолжаем совершенствовать транспортную систему, чтобы она становилась более удобной и доступной для всех жителей», — сказал глава Ленинского городского Станислав Каторов.

Для маршрута № 1020 в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» утверждена новая схема движения, предусматривающая использование автобусов большего класса. С начала месяца маршруты № 1224 и № 33 начали работать по регулируемому тарифу. В середине месяца на маршруте № 29 появится еще один автобус и будет скорректирован график движения с учетом запросов жителей. Уже обустроены новые площадки для стоянки и разворота маршрутов № 367Н и № 1202 в жилых комплексах «Ново-Молоково» и «Восточное Бутово». В планах на сентябрь — запуск в пробном режиме дополнительной схемы маршрута № 35 через деревни Пуговичино и Дыдылдино. Кроме того, достигнута договоренность с АО «МОСТРАНСАВТО» о том, чтобы автобус малого класса маршрута № 1224 заезжал в деревню Суханово.

В Ленинском округе работа по оптимизации маршрутной сети и обновлению автобусного парка будет продолжена при взаимодействии с правительством Московской области и транспортными компаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.