В Ленинском округе в 2025 году обустроят 21 пешеходную дорожку

В рамках региональной программы «Пешком» в министерстве чистоты Московской области утвердили список адресов в подмосковном Ленинском городском округе, где будут проведены модернизация и создание 21 пешеходной дорожки в 2025 году. Начало работ запланировано весной, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Главные условия выбора объекта для включения в программу „Пешком“ — тропа должна быть с большим пешеходным потоком, проложена самими жителями и вести к социально значимым объектам: школе, детскому саду, почте, аптеке или остановке общественного транспорта. Наша задача — сделать путь к ним более комфортным и благоустроенным», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Протяженность пешеходных дорожек составит примерно 1 км. Современные тропинки будут созданы на следующих территориях муниципалитета: город Видное, поселки Горки Ленинские, Володарского и Развилка, село Молоково и рабочий поселок Горки.

В 2024 году в Ленинском городском округе также провели обустройство трех пешеходных дорожек общей протяженностью 140 метров в рамках региональной программы «Пешком». Новые пешеходные коммуникации обустроены в поселке Развилка: от дома № 44 до автобусной остановки и храма, а также от дома № 40 до Развилковской школы. Кроме того, асфальтированная тропинка появилась в Видном от домов № 68 и 78 на проспекте Ленинского Комсомола до дома № 30 на улице Советской.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.