В Ленинском округе устанавливают плиту через дорогу А-105

В Ленинском городском округе продолжаются работы по созданию транспортной развязки, которая свяжет трассы Володарского и Каширского шоссе. В рамках данного проекта строятся два путепровода: один через Каширское шоссе, второй — через автодорогу А-105, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Строители начали укладку плиты проезжей части на путепроводе через А-105: сейчас ведется монтаж несъемной опалубки. На путепроводе через Каширское шоссе ведутся работы по устройству анкерных креплений для последующей установки барьерного ограждения», — сообщили в дорожно-транспортном ведомстве региона.

На данный момент объекты готовы на 75%. Завершение строительства эстакады запланировано к концу текущего года, а полноформатный запуск движения по развязке — на начало 2025 года.

«Также уже проведены работы по установке гидроизоляции на пролетах эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105. В настоящее время идет подготовка покрытия асфальта. Все эти действия являются частью реконструкции Каширского шоссе. Эстакада позволит автомобилистам быстро и без светофоров добраться с Каширского шоссе до Москвы. Новая развязка обеспечит удобный съезд с Каширского и А-105 шоссе на Володарское шоссе, что упростит выезд в область и сократит время в пути до 20 минут», — отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6–8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.