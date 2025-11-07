В Ленинском округе усилят транспортную систему по итогам совещания с «Мострансавто»

Ежемесячное рабочее совещание по развитию транспортной инфраструктуры с участием представителей Правительства Московской области, администрации Ленинского округа, АО «Мострансавто» и руководителей муниципальных автопредприятий состоялось в Ленинском городском округе. На встрече проанализировали рост обращений жителей по вопросам общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы тщательно проанализировали ситуацию на каждом маршруте, изучили обращения жителей и совместно с „Мострансавто“ разработали конкретные решения. По наиболее востребованным направлениям — маршрутам 308 и 367 — уже начали выпускать новые автобусы и заменять автобусы меньшего класса на автобусы большего класса. По маршрутам 1224 (основной участок движения) и 1507 работа по полной замене малого класса на большой будет проведена до конца года. Эта работа позволит значительно улучшить качество перевозок и комфорт для пассажиров», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

На маршруте № 364 в октябре уже добавлен один новый автобус, проведена замена водителей с нарушениями, а до конца года заменят четыре автобуса на большой класс с переводом высвобождаемого транспорта в деревню Коробово. Маршрут № 489 выведут на плановые показатели к концу декабря. По маршруту № 29 ведется работа по сокращению сходов с линии, также до 15 декабря один из автобусов этого маршрута будет осуществлять движение с заездом в ЖК «Пригород Лесное» до поликлиники. Маршрут № 1202 усилится двумя автобусами большого класса к 18 ноября. Отдельное внимание уделено перспективам маршрута № 8 в связи с активной застройкой в Сапроново.

«Строится большое количество домов, и, хотя они еще не введены, мы знаем, что там будет большое количество жителей. Поэтому нужно заранее готовиться к тому, чтобы подготовить наших жителей и всю маршрутную сеть к запуску большего количества автобусов большого класса», — добавил Станислав Каторов.

Уже запланировано расширение дороги до четырех полос и строительство выезда на Каширское шоссе совместно с Правительством Московской области. Параллельно ведется проработка маршрутной сети с учетом будущего пассажиропотока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.