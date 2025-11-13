В Ленинском округе стартовало строительство новой дороги

В Ленинском городском началось строительство новой автомобильной дороги от Каширского шоссе до деревни Сапроново общей протяженностью более 3,4 км, из них 120 метров — длина двухполосного моста через реку Купелинка. Сейчас на объекте рабочие ведут работы по установке опор для моста. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорога обеспечит удобный выезд на Каширское шоссе для жителей строящегося ЖК, где в общей сложности будет проживать свыше 31 тыс. человек. В дальнейшем планируется построить прилегающий к дороге выезд из ЖК и подъезд к железнодорожной станции „Калинина“. Такой комплекс работ обеспечит комфортный и безопасный автомобильный и пеший маршрут до платформы и создаст связанность территорий», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Новая автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения. В рамках проекта планируется кольцевая развязка с выездом из жилого комплекса «Калиновка» длиной 600 метров. Второй участок 1,2 км обеспечит подъезд от трассы «Каширское шоссе — Сапроново» к железнодорожной станции Калинина. В непосредственной близости от платформы будет обустроена разворотная площадка и пешеходный маршрут, обеспечивающий доступ к станции.

Завершение строительства дороги от Каширского шоссе до деревни Сапроново намечено на первый квартал 2027 года. Строительство выезда из жилого комплекса «Калиновка» и подъезда к железнодорожной станции «Калинина» планируется завершить в 1 квартале 2028 года. Реализация новых объектов инфраструктуры обеспечит дополнительный выезд на Каширское шоссе для населения деревни Сапроново. Также, снизят транспортную нагрузку на местную дорожную сеть.

Ранее в подмосковном Ленинском городском округе были открыты дополнительные полосы съезда с трассы А-105 на Каширское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.