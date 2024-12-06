В Ленинском округе с 10 декабря изменится схема движения авто на Каширском шоссе

В Ленинском округе Подмосковья с 10 декабря изменится схема движения транспорта на Каширском шоссе. Изменения связаны с открытием разворотной эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105 в районе деревни Апаринки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы будет осуществляться в бессветофорном режиме через новую разворотную эстакаду. Движение транспорта в сторону Москвы и области по основному ходу Каширского шоссе и дороги А-105 будет осуществляться в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.

Новая разворотная эстакада в районе д. Апаринки — первый этап крупного проекта по реконструкции Каширского шоссе на участке 0-4,4 км. Дорога позволит водителям сэкономить до 10-15 минут в пути на этом участке за счет перераспределения транспортных потоков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.