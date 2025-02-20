В Ленинском округе проверили работу общественного транспорта

Сотрудники администрации Ленинского округа совместно с инспекторами ГКУ «Административно-пассажирской инспекцией» провели проверку работы маршрутов наземного общественного транспорта. Целью рейда была оценка соблюдения правил оплаты проезда как водителями, так и пассажирами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В ходе выездного мероприятия нами оценивалась финансовая дисциплина водителей автобусов на маршрутах 471, 33к и 31к, а также проверялось, как пассажиры оплачивают проезд», — сказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского округа Геннадий Витринский.

В ходе инспекции нарушения на всех проверяемых маршрутах не были выявлены. Также всем пассажирам и водителям напомнили о необходимости оплачивать проезд в соответствии с правилами.

На территории Ленинского городского округа ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» планирует проводить контрольно-инспекционные мероприятия по предотвращению совершения нарушений правил оплаты проезда на постоянной основе совместно с ГИБДД по Ленинскому округу и представителями администрации муниципалитета.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно через валидатор несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также совершать поездки по социальным картам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.