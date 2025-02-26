В Ленинском округе провели рейд на железнодорожной станции «Расторгуево»

На железнодорожной станции «Расторгуево» в Ленинском округе провели очередной областной профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». В мероприятии приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, представители линейного отдела полиции, Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция», а также сотрудники Видновского станичного казачьего общества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы надеемся, что подобные мероприятия помогут снизить количество нечастных случаев и сохранить жизни людей. Пересекать железнодорожные пути следует исключительно в специально отведенных для этого местах, не подлезать под вагоны и держаться на безопасном расстоянии от движущихся поездов», — сообщил начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

В ходе рейда были задержаны трое нарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. К ним будут применены меры административного воздействия. Остальным пассажирам снова напомнили о важности соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей и станций и раздали листовки.

Такие профилактические мероприятия проводятся регулярно с целью предотвращения возможных происшествий и обеспечения безопасности всех пассажиров и работников железнодорожного транспорта.

Штраф за нарушение перехода железнодорожных путей в неположенном месте составляет 2 тыс. рублей. Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 м, грузового — 1000 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.