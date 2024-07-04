В Ленинском округе прошел профилактический рейд по безопасности на дорогах

В Ленинском округе сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия, чтобы напомнить жителям о правилах безопасности на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что в акции приняли участие не только сотрудники ГИБДД, но и активисты молодой гвардии партии «Единая Россия». В рамках профилактического мероприятия ребята помогали инспекторам — раздавали информационные листовки и проводили беседы.

«Ребята напомнили участникам движения о правилах перехода на проезжей части. Большое внимание было уделено гражданам, которые передвигаются на велосипедах и самокатах. Очень важно, чтобы родители проводили со своими детьми профилактические беседы, ведь проезжая часть — не место для игр», — сказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Ирины Чекмаревой.

Водители тоже не остались без внимания — их полицейские призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и обязательно использовать ремни безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.