В Ленинском округе проектируют выезд из ЖК «Калиновка» и подъезд к ж/д Калинина

В Ленинском округе до конца года приступят к проектированию дороги «Щербинка — Федюково — Каширское шоссе», которая обеспечит выезд из ЖК «Калиновка» на Каширское шоссе. Также здесь будет обустроен подъезд и пешеходный маршрут к железнодорожной станции Калинина, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новая дорога улучшит транспортную доступность планируемой жилой застройки „Калиновка“, где в общей сложности будут проживать свыше 31 тыс. человек. Для автомобилистов и общественного транспорта будет обустроен комфортный выезд в сторону Каширского шоссе и подъезд к платформе Калинина, а для пешеходов будет разработан маршрут до ж/д станции», — отметили в ведомстве.

Кроме того, снизится транспортная нагрузка дорожной сети деревни Сапроново, по которой сейчас жители выезжают на федеральную трассу в сторону Москвы.

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ завершены. Согласно госконтракту, выполнить проектирование планируется в III квартале 2025 года, а завершить строительство — в IV квартале 2027 года.

Новая двухполосная дорога будет состоять из двух участков. Первый, протяженностью 600 м, соединит жилую застройку с кольцевым пересечением строящейся дороги «Каширское шоссе-Сапроново». Второй, протяженностью 1,2 км, обеспечит подъезд от дороги «Каширское шоссе-Сапроново» к железнодорожной станции Калинина. У платформы будет обустроена разворотная площадка для общественного транспорта и пешеходный маршрут к станции. Окончательные параметры будут определены в процессе проектирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.