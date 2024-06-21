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В Ленинском округе приводят в порядок объекты вдоль вылетных автомагистралей

В Ленинском округе продолжается работа по улучшению внешнего вида объектов, расположенных на трассах выездного маршрута. В округе такими трассами являются М-4 «Дон» и Каширское шоссе, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Вылетные магистрали — это лицо области и округа, поэтому благоустройство территорий у автодороги должно соответствовать высоким стандартам», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Сотрудники администрации округа регулярно осуществляют контроль за крупными торговыми центрами, кафе, расположенными вдоль дорог, и магазинами, чтобы убедиться, что указанные объекты соответствуют установленным требованиям.

«Помимо установки новых павильонов, в надлежащий вид будет приведена прилегающая территория. Здесь будет уложено асфальтовое покрытие и установлены урны», — рассказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Степанов.

На данный момент на Каширском шоссе в районе поселка Совхоз имени Ленина ведутся работы по демонтажу павильонов, а к концу июля планируется установка новых, которые будут соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.