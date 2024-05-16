В Ленинском округе продолжается ремонт дорог

В ЖК «Бутово парк 2» на улице Южной в рабочем поселке Дрожжино стартовали работы по ремонту дорожного полотна, до конца мая здесь будет полностью обновлена проезжая часть. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Данные работы стали возможны благодаря тесному взаимодействию жителей и администрации Ленинского городского округа. Участок дороги по улице Южной в 2023 году попал в список участвующих в голосовании на портале „Добродел“. Большинством голосов жителей дорога была отобрана для ремонта в 2024 году. Здесь будет отремонтирован участок от дома № 27 по Южной улице до второго съезда на Молодцовский проезд. В ходе ремонта заменят 30000 квадратных метров асфальтового покрытия. Выполненные работы помогут продлить срок службы дороги и обеспечить комфортное передвижение для всех участников дорожного движения», — сказал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Евгений Усков.

Сейчас на участке дороги по улице Южной в рабочем поселке Дрожжино проводится замена бортового камня, регулируются опорные плиты и крышки колодцев ливневой канализации, а также осуществляется фрезерование изношенного асфальтового покрытия. Работы будут завершены до конца мая.

С 20 мая начнется ремонт дорожного покрытия на Белокаменном шоссе, в деревнях Малое Видное и Ащерино. На этих участках работы завершатся к сентябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.