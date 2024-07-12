В Ленинском округе продолжается реконструкция участка Каширского шоссе

В Ленинском городском округе продолжается реконструкция Каширского шоссе на участке от 0 до 4,4 км, которая включает расширение проезжей части до 6-8 полос и строительство развязки с Володарским шоссе. Об этом сообщает пресс-службе муниципального образования.

«Уже выполнены работы по возведению путепровода, укреплению балок пролетного строения и устройству железобетонных опор. В настоящее время отсыпаются съезды и устанавливаются балки перекрытия. Работы на площадке ведутся ежедневно, задействованы свыше 20 единиц спецтехники и порядка 50 рабочих», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По словам подрядчика — ГК «Стройтрансгаз», на путепроводе № 1 отсыпано более 50 тыс. куб. м песка. На путепроводе № 3 — 15 тыс. кубов. Кроме того, на данный момент установлено 27 балок перекрытия. Продолжается отсыпка съездов № 9, 1 и 2. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Планируется, что после завершения проекта пропускная способность на данном участке Каширского шоссе увеличится на 30%, будут ликвидированы дорожные заторы, а время в пути до Москвы для жителей Ленинского округа сократится до 20 минут. Кроме того, реконструкция позволит разгрузить улично-дорожную сеть муниципалитета.

Завершение строительства развязки и разворотной эстакады планируется в IV квартале 2024 года. Полная реализация проекта намечена на 2026 год.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект реконструкции находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.