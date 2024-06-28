В Ленинском округе продолжается капитальный ремонт дорог

В рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» в Ленинском округе продолжается замена старого дорожного полотна на новое. Почти половина объема работ уже выполнена. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас ремонт проводим на улице Вишневой от Проектируемого проезда до СНТ «Рассвет» в поселке Развилка. Дорожные службы приступили к укладке асфальтового покрытия и частичному обновлению тротуара. Здесь задействованы 18 специалистов и 12 единиц техники, включая асфальтоукладчик, катки и самосвалы. Работы на улице Вишневой завершим до конца этой недели», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Большинство объектов для ремонта выбрано самими жителями в ходе голосования на портале «Добродел».

Работы по замене дорожного полотна уже выполнены в Видном на улицах Черняховского, Школьная, Советская, проспекте Ленинского Комсомола и Белокаменном шоссе, а также в Дрожжино на улице Южной. На очереди — дороги в Ащерино, Слободе, Белеутово, Дроздово, Дыдылдино, Малом Видном и участок «аэропортовки» вблизи Коробово. Последний объект относится к дорогам регионального значения.

Завершить ремонтный сезон в Ленинском округе запланировано осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.