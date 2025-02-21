В Ленинском округе отремонтируют 28 участков дорог в 2025 году

В Ленинском городском округе в план по ремонту дорог добавили 9 дополнительных участков. В текущем году вместо 19 будут отремонтированы 28 объектов — 2 региональные и 26 муниципальных дорог общей протяженностью почти 16 км. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«На встречах с жителями в формате «выездных администраций», во время обходов территорий мы часто получаем просьбы о ремонте улиц, не включенных в изначальный план на 2025 год, поэтому приняли решение увеличить объем выполняемых работ по обновлению дорожного покрытия», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В список дорог, добавленных в план ремонта, попали улицы Спортивная и Спасская в Расторгуевской части Видного, улицы Новая и Сиреневая в деревне Калиновка. Улица Советская от дома культуры в деревне Белеутово, улица Центральная в Дроздово и 2-й дачный переулок в Видном включены в перечень предстоящих работ по просьбам ветеранов и тружеников тыла, которые здесь проживают.

Кроме того, в перечень ремонтных работ добавили две дороги регионального значения: участок от трассы М-5 «Урал» до Каширского шоссе, протяженность около полукилометра и от Каширского шоссе до деревни Дыдылдино — свыше километра.

К дорожным работам в Ленинском округе приступят весной, когда установятся благоприятные погодные условия, и завершат до сентября.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Московской области в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать порядка 840 км региональных дорог, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.