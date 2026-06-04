В Ленинском округе открыли новый участок ЮЛА до М-12

Движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до трассы М-12 «Восток» открыли в Подмосковье. Запуск позволит жителям Ленинского округа сократить время в пути и обеспечить бессветофорный проезд на 24 километра до Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, дорожники и жители. Новый отрезок вместе с ранее запущенным участком от Володарского шоссе формирует удобный транспортный коридор без светофоров.

«Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономики участки ЮЛА. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это еще два важных участка. Всего прямой дороги здесь будет 45 км, а с учетом развязок и подходов — порядка 20 км дополнительно. Это большая работа, которая ведется при поддержке правительства и президентской программы по строительству концессионных дорог», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что ранее открытый Егорьевский участок уже показывает высокую востребованность, что создает условия для развития предприятий и новых рабочих мест.

По данным администрации, новая дорога от Володарского шоссе до М-12 «Восток» позволит перенаправить до 30% транзитного транспорта, который ранее шел по МКАД, федеральным трассам и Каширскому шоссе. Время в пути от М-5 до Лыткаринского шоссе сократилось с 25 до 10–15 минут, а дорога до аэропортов Домодедово и Жуковский стала короче в 2,5 раза.

Готовность ЮЛА составляет 87%. На объекте работают 1350 специалистов и более 380 единиц техники. Завершается монтаж освещения, систем водоочистки и благоустройство территории, практически окончено переустройство инженерных коммуникаций. Летом планируют открыть 15-километровый участок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе и часть основного хода от трассы А-105 до Володарского шоссе.

Кроме того, в Ленинском округе продолжается реконструкция Каширского шоссе. Сейчас основные работы ведутся в рамках третьего и четвертого этапов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.