В Ленинском округе оптимизировали работу светофора на Володарском шоссе

В поселке Мисайлово ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа специалисты ЦБДД Подмосковья оптимизировали светофор. Внесены изменения в режим работы светофорного объекта, расположенного на Володарском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Оптимизация существующих светофоров будет продолжена в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и повышения эффективности транспортной системы, а работы, запланированные на 2025 год, по установке новых светофоров завершены», — приводятся в сообщении слова начальника отдела дорожного хозяйства Константина Демина.

В поселке Мисайлово произведена оптимизация работы светофорного объекта, что привело к увеличению времени, необходимого для выезда с территории жилого комплекса «Пригород Лесное» на Володарское шоссе. Изменения касаются работы светофора в выходные дни и направлены на оптимизацию транспортных потоков в районе жилого комплекса.

Кроме того, причиной для оптимизации работы светофорных объектов в ЖК «Пригород Лесное» стал рост интенсивности движения транспортов и пешеходов, образование заторов, обращения жителей, учет сезонных условий, а также проведение дорожных работ и ремонтных мероприятий.

Корректировка режима работы светофорных объектов обеспечивает повышение пропускной способности участков улично-дорожной сети в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.