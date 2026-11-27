Во встрече участвовали гендиректор АО «Мострансавто» Андрей Майоров, заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников, представители министерства транспорта Московской области, Видновской городской прокуратуры, Госавтоинспекции, директора филиалов «Мострансавто» и троллейбусного парка.

«Благодаря совместной работе мы видим положительную динамику. За период с сентября по ноябрь количество обращений по работе автобусов снизилось на 62% по сравнению с прошлым годом», — сообщил Станислав Каторов.

До конца 2026 года в округе запустят экспресс-маршрут № 471. Для маршрута № 1020 разрабатывают дорожную карту, чтобы улучшить транспортную доступность и проработать вопрос отказа от оплаты проезда наличными.

В 2027 году работу над маршрутной сетью продолжат. Вместо маршрута № 1141 будет действовать № 1309к, на котором предусмотрены пять автобусов среднего и пять малого класса. Маршрут № 1142 заменят маршрутом № 1303к с 12 автобусами малого класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.