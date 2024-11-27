В Ленинском округе обновляют дорожную сеть федерального и регионального значения

На территории Ленинского округа продолжается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. В этом году отремонтированы 3 участка областных дорог, открыт путепровод над трассой А-105, ведется строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) и реконструкция Каширского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За счет финансирования из бюджета Московской области выполнен ремонт трех автомобильных дорог регионального значения: это Володарское шоссе от Мисайлово до деревни Орлово, дорога в Коробово и участок Каширского шоссе в районе поселка Петровское. В процессе работ дорожное покрытие заменили на евроасфальт современного стандарта», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Также в 2024 году завершилось строительство нового путепровода на участке автодороги «Горки Ленинские — Чурилково» над 32 км федеральной трассы, ведущей в аэропорт «Домодедово», взамен моста, демонтированного в первой половине прошлого года.

«На еженедельном совещании с Андреем Воробьевым обсудили развитие дорожно-транспортной сети в регионе и в Ленинском округе, в частности. На личном контроле губернатора — реконструкция Каширского шоссе и строительство Южно-Лыткаринской магистрали», — сообщил Станислав Каторов.

Участки ЮЛА от Каширского шоссе до трассы А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе и развязку с трассой М-2 «Крым» планируется запустить до конца текущего года. В этот же срок завершится первый этап реконструкции «каширки» — откроется движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и «аэропортовкой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить, как проходит строительство Южно-Лыткаринской автодороги, три участка которой откроют уже этой зимой.

«Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, еще ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены. Очень большая работа идет по переустройству сетей, спасибо „Газпрому“, „Россетям“. От них многое зависит. Коллеги идут навстречу, находят максимально рациональные пути», — заявил Воробьев.