В Ленинском округе началось благоустройство дворовой территории

В Ленинском городском округе продолжается реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий, запланированная на 2024 год. На этой неделе рабочие вышли на последний объект в поселке Развилка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Развилке приведем в порядок придомовую территорию возле домов 22 и 29. Уже приступили к демонтажу старого бортового камня и асфальтобетонного покрытия на дорожках и тротуарах, заменим их на новые. Также модернизируем детскую игровую площадку. Аналогичные работы до конца сезона завершим по четырем адресам в Видном и по двум — в поселке Володарского», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В июне текущего года в Развилке также реализован областной проект по обустройству «народных троп». Удобные пешеходные коммуникации появились от дома № 44 до автобусной остановки «Храм» и от дома № 40 до школы.

В Северном квартале микрорайона Купелинка и на улице Школьной в Видном тротуары и проезжую часть в этом году отремонтируют в рамках выполнения норматива по модернизации асфальтобетонного покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.